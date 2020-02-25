سياسة
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أردوغان: وفد روسي سيزور تركيا الأربعاء للتباحث حول إدلب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستمرة في التواصل مع الجانب الروسي، من أجل تحديد النواقص في خارطة الطريق حول إدلب، مشيراً إلى أنّ وفداً روسياً سيزور تركيا الأربعاء للتباحث حول إدلب.
أردوغان: وفد روسي سيزور تركيا الأربعاء للتباحث حول إدلب
الرئيس التركي لفت إلى أنّ روسيا تقدم دعماً على أعلى المستويات لقوات النظام السوري / AP
25 فبراير 2020

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنهم مستمرون في تواصلهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تحديد النواقص في خارطة الطريق حول إدلب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل توجهه للعاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية.

وقال أردوغان: "نواصل لقاءاتنا مع بوتين لتقييم النواقص وتحديدها في خارطة الطريق حول إدلب"، وأشار إلى أنّ وفداً روسياً سيزور تركيا الأربعاء للتباحث حول إدلب.

ولفت الرئيس التركي إلى أنّ روسيا تقدم دعماً على أعلى المستويات لقوات النظام السوري، قائلاً :"هذا موثق لدينا حتى وإن أنكروه".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه، روسيا وإيران، تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 آخرين، إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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