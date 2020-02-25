دخلت تهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل حيز التنفيذ، مساء الاثنين، بعد يومين من التصعيد العسكري، حسب وكالة الأناضول.

وقال مصدر في المقاومة الفلسطينية: "التهدئة دخلت حيز التنفيذ بشكل متزامن ومتبادل في تمام الساعة 11:30 (09:00 ت غ)"، وأضاف: "نحن ملتزمون ما التزم بها الاحتلال"، حسب الأناضول.

وفي وقت سابق، كشفت حركة الجهاد الإسلامي، الاثنين، عن اتصالات يقوم بها وسطاء (لم تحددهم)، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعد أن قصفت مقاتلات إسرائيلية مواقع وأهداف فلسطينية تابعة لحركة الجهاد في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الاثنين، أنه رصد إطلاق 50 قذيفة من غزة، تم اعتراض نحو 90٪ منها، بواسطة منظومة القبة الحديدية.

من جهته، علق رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي على تقارير تداولها إعلام إسرائيلي وفلسطيني حول التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وقطاع غزة قائلاً: "من غير الواضح ما إن كان الأمر في نهايته أم في ذروته، إذا كان يتجه نحو التصعيد أم التراجع؟"، وفق هيئة البث الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الأحد، أنه شنّ سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في سوريا وقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 4 آخرين، حسب وكالة الأناضول.