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منظمة الصحة العالمية تحذّر من تحول "كورونا" إلى وباء عالمي، وحكومة الوفاق الوطني الليبية تؤكد أن الوجود التركي بليبيا هدفه حماية المدنيين.

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الكورونا في الدول العربية

منظمة الصحة العالمية تحذّر من تحول "كورونا" إلى وباء عالمي

شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاثنين، على أن العالم ينبغي عليه أن يبذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشّي فيروس كورونا الجديد، مضيفاً أنه يجب الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل". [وكالة الصحافة الفرنسية]

وقال غيبريسوس إن المنظمة لا تعتبر أن الفيروس الذي أسفر انتشاره عن وفاة أكثر من 2600 شخص حتى الآن، وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكنه أشار إلى أن دول العالم يجب عليها "القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل". [TRT عربي]

وظهر الفيروس في مدينة ووهان الصينية لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشّي الفيروس الذي انتشر لاحقاً في بلدان عدة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم. [TRT عربي]

حكومة الوفاق: الوجود التركي بليبيا هدفه حماية المدنيين

قال وزير خارجية حكومة "الوفاق" الوطني الليبية محمد طاهر السيالة، إن الهدف من الوجود التركي في بلاده هو حماية المدنيين، مبيناً أن الوجود التركي هناك حقق توازناً على أرض الواقع. [الأناضول]

وأضاف السيالة خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، على هامش مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، أنه لولا وجود تركيا في ليبيا حالياً، لكان "من المستحيل أن نكون (حكومة الوفاق) في موقعنا الحالي، الوجود التركي حقق توازناً على أرض الواقع". [TRT عربي]

وحذّر السيالة مليشيات خليفة حفتر من مهاجمة المناطق السكنية في العاصمة طرابلس، مبيناً أن قواته لا تبعد عنها سوى بضع كيلومترات. [الأناضول]