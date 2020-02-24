شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاثنين، على أن العالم ينبغي عليه أن يبذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشّي فيروس كورونا الجديد، مضيفاً أنه يجب الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل".

وقال غيبريسوس إن المنظمة لا تعتبر أن الفيروس الذي أسفر انتشاره عن وفاة أكثر من 2600 شخص حتى الآن، وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكنه أشار إلى أن دول العالم يجب عليها "القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل".

وظهر الفيروس في مدينة ووهان الصينية لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشّي الفيروس الذي انتشر لاحقاً في بلدان عدة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم.