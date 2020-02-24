قالت حركة حماس الاثنين، إن توسيع الاحتلال الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة سيُواجه بمقاومة "لم يعهدها" من قبل.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، إن "تهديدات العدو بتوسيع عدوانه في حال أقدم عليها ستُواجَه بمقاومة لم يعهدها من قبل وعليه أن يتحمل الثمن والنتائج".

وأضاف أن "ما قامت به المقاومة الباسلة من رد على جرائم الاحتلال الصهيوني جاء في إطار استراتيجية الفهم الموحد لدى فصائلها جميعاً بأن الدم الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن العدو الصهيوني يجب أن يدفع ثمن جرائمه وانتهاكاته".

وتابع: "لسنا هواة حروب، ولكننا نقاوم ونكافح دفاعاً عن شعبنا ومن أجل حريته وصون كرامته وإنهاء الاحتلال".

وفي وقت سابق من الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لديها "مفاجآت" لحركتَي حماس والجهاد الإسلامي إذا تواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال جولة في مستوطنة "أرئيل" شمالي الضفة الغربية، برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان: "إذا لم يوقفوا النار بشكل كامل.. بشكل مطلق، فإننا سنكون مضطرين لتنفيذ خطة أعددناها لعملية عسكرية واسعة النطاق".

وتابع نتنياهو بالقول إن الخطة "فيها أمور جديدة ومفاجآت"، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهته قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان لهيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل "تقترب أكثر من أي وقت مضى من اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية واسعة"، مضيفاً أن "الوضع لم يعد يحتمل".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الأحد والاثنين، رصد إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.

وأفاد مراسل TRT عربي في غزة سامي برهوم بأن "المقاومة الفلسطينية تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات بقذائف صاروخية رداً على شن الاحتلال سلسلة من الغارات في القطاع".

وأعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف، رداً على هجمات شنتها إسرائيل على قطاع غزة وسوريا، أسفرت عن مقتل 3 من عناصرها.

وبدأ التصعيد الأخير، بعد مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال يوم الأحد في غزة، فيما سحبت قوات الاحتلال جثمانه بواسطة جرافة وهو ما أثار ردود فعل غاضبة.