تداولت وسائل إعلام سعودية الاثنين، أنباء عن اعتقال الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية داود الشريان.

وأفاد حساب "معتقلي الرأي"، وهو تجمع حقوقي سعودي معارض على تويتر، بورود "أنباء عن اعتقال الإعلامي داود الشريان بعد اختفائه منذ مطلع فبراير/شباط الجاري"، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأشار الحساب إلى أن الشريان أُعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان حساب "عاجل السعودي" المقرب من أجهزة صنع القرار في السعودية نشر على تويتر تغريدة عن اعتقال الشريان، إلا أنه حذفها بعد وقت قليل من نشرها.

وأثار الإعلامي السعودي داود الشريان جدلاً كبيراً خلال برنامجه "ماحنا بساكتين" على قناة SBC الرسمية، لأنه كان يتناول قضايا حساسة، على غرار هروب السعوديات والأجنبيات المتزوجات من سعوديين والمخدرات والخدمات الاجتماعية وغيرها.

وبعد عرض كل حلقة من هذا البرنامج، كانت تظهر ردود الفعل الغاضبة من قطاع من السعوديين عبر موقع تويتر.

يشار إلى أن السلطات السعودية تعتقل عدداً كبيراً من الإعلاميين والنشطاء والدعاة على خلفية أفكارهم وآرائهم منذ سنوات عدّة وترفض الإفراج عنهم على الرغم من المناشدات الدولية.