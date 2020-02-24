سياسة
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نتنياهو يكشف عن هدف غارة دمشق وجيش الاحتلال يغلق الطرق في محيط غزة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هدف الغارة الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق كان قيادياً كبيراً في حركة الجهاد الإسلامي، لكنه نجا، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من الطرق والمواقع وأوقف حركة القطارات في محيط قطاع غزة.
نتنياهو يكشف عن هدف غارة دمشق وجيش الاحتلال يغلق الطرق في محيط غزة
لوح نتنياهو بالحرب على قطاع غزة مجدداً / Reuters
24 فبراير 2020

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن هدف الغارة الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق كان قيادياً كبيراً في حركة الجهاد الإسلامي، لكنه نجا، حسب تصريحه لإذاعة القدس الإسرائيلية.

ولم يذكر نتنياهو المستهدف بالاسم، لكنه أضاف: "إنهم يعلمون أنهم يهاجموننا ونحن مستعدون لمهاجمتهم والقضاء عليهم".

ولوح نتنياهو بالحرب على قطاع غزة مجدداً، وقال: "قد لا يكون هناك خيار سوى الذهاب إلى حملة في غزة، لكنني لا أسارع إلى الحرب".

وأضاف: "أنا رجل أعمل بحزم، الحرب هي الملاذ الأخير، ولكن قد لا يكون هناك مهرب منها"، وأشار إلى أنه في حال شُنّت حرب على غزة "فإنها ستكون أكبر" من سابقاتها.

وحذر نتنياهو من أن إسرائيل لن تقبل باستمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من قطاع غزة.

من جهة أخرى، أغلق الجيش الإسرائيلي العديد من الطرق والمواقع وأوقف حركة القطارات في محيط قطاع غزة، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة أنه "تقرر أيضاً وقف حركة القطارات بين عسقلان وبئر السبع"، كما أغلقت محطات السكك الحديدية في سديروت ونتيفوت وأوفاكيم؛ وهي تجمعات يهودية في غلاف قطاع غزة.

وتابعت: "تم تعليق الدراسة في مدينة عسقلان وتجمعات سكانية يهودية في غلاف قطاع غزة"، وأشارت إلى أن الجيش أغلق معبر بيت حانون "إيريز"، شمالي قطاع غزة أمام حركة الفلسطينيين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الأحد، أنه شنّ سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في سوريا وقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 4 آخرين، حسب وكالة الأناضول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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