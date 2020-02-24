أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و594 شخصاً، وإصابة 77 ألفاً و150 آخرين.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 150 شخصاً.

من جهتها، أعلنت بلدية ووهان، الاثنين، أن السكان غير المقيمين بصورة دائمة في المدينة المفروض عليها عملياً حجر صحّي منذ شهر، سيُسمح لهم بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم عوارض الإصابة بالفيروس، ولم يحصل أيّ احتكاك بينهم وبين مصابين.

وذكر بيان للبلدية أن الأشخاص الذين لديهم أسباب خاصة لمغادرة المدينة بينهم الذين يحتاجون إلى علاج من حالات طبية أخرى، والذين يقومون بأعمال منع تفشي الوباء يمكنهم مغادرة المدينة أيضاً.

عربيّاً، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، كشفت وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بالفيروس.

ويأتي ذلك وسط تزايد الإصابات بالفيروس في إيران إلى 43، توفي منهم 8 أشخاص؛ وهو أعلى عدد من الوفيات بسبب الفيروس خارج الصين.

وظهر الفيروس الغامض المسمى علمياً كوفيد-19 في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان.