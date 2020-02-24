سياسة
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إسرائيل تقصف أهدافاً لحركة الجهاد في غزة وسوريا
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شنّ سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في سوريا وقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 4 آخرين.
إسرائيل تقصف أهدافاً لحركة الجهاد في غزة وسوريا
قال جيش الاحتلال إن الغارات جاءت رداً على محاولة تنفيذ هجوم صباح الأحد على السياج الأمني وإطلاق رشقات الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل / Reuters
24 فبراير 2020

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، أنه شنّ سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في سوريا وقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 4 آخرين، حسب وكالة الأناضول.

وقال الجيش، في بيان: "شنّ جيش الدفاع قبل قليل سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي جنوب مدينة دمشق، بالإضافة إلى عشرات الأهداف التابعة للحركة في قطاع غزة".

وأضاف: "تم استهداف موقع تابع للجهاد الإسلامي في منطقة عدلية بريف دمشق، والذي يعتبر معقلاً مهماً للحركة في سوريا".

وادعى البيان أنّ "حركة الجهاد تجري في الموقع المستهدف عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملاءمتها للإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سوريا".

من جانبها، قالت حركة الجهاد في بيان، إن القصف الإسرائيلي على سوريا، أسفر عن استشهاد اثنين من عناصرها، وهما سليم أحمد سليم 24 عاماً، وزياد أحمد منصور 23 عاماً.

وأضاف البيان: "إن هذا العدوان الجبان في دمشق العروبة، هو عنوان على فشل قوات العدو وعجزها عن مواجهة مجاهدي سرايا القدس داخل الأرض المحتلة فلسطين".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن سلسلة غارات استهدفت مواقع لحركة الجهاد في قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين، حسب وزارة الصحة.

وأضاف في بيان: "في رفح تم استهداف بنى تحتية ومواقع تخزين مواد خام تُستخدم لإنتاج قذائف صاروخية، وتم استهداف مقر قيادة لواء خانيونس التابع للجهاد، وفي داخله مجمع للتدريب على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواد عسكرية تستخدمها القوة البحرية التابعة للحركة، وفي بيت لاهيا تم استهداف مجمع تدريبات تابع للمنظمة".

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءت رداً على محاولة تنفيذ هجوم صباح الأحد على السياج الأمني، وإطلاق رشقات صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في تصريح مقتضب، إن 4 فلسطينيين أصيبوا في القصف، ونُقلوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 21 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترض 13 منها.

وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد، في بيان، مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية.

وأوضحت أن ذلك يأتي رداً على قتل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أحد عناصرها ويدعى محمد الناعم (27 عاماً)، وإصابته 3 آخرين، قرب السياج الأمني جنوبي القطاع.

وأثار مقطع مصور، يظهر جرافة إسرائيلية تسحل جثمان الفلسطيني محمد الناعم الذي قضى نحبه برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب السياج الأمني غضب الفلسطينيين.

وقتل الجيش الإسرائيلي الشاب، صباح الأحد، وأصاب آخر، بعد أن قال إنهما حاولا زرع عبوة ناسفة قرب السياج الأمني، كما أصاب شابين آخرين في أقدامهما، بعد أن حاولا سحب جثمان الشاب وزميله المصاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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