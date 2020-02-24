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إطلاق صواريخ من غزة صوب إسرائيل بعد مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال، والرئاسة التركية تنفي وجود أية إصابات بفيروس كورونا داخل تركيا.

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إطلاق صواريخ من غزة صوب إسرائيل بعد مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد، بأن نظام القبة الحديدية تصدى لعدد من الصواريخ التي أُطلِقت من قطاع غزة نحو جنوبي إسرائيل. [TRT عربي]

وقالت القناة الـ13 الخاصة إن عدداً لم تحدده من الصواريخ أُطلِق صوب مناطق عسقلان وسديروت وكيسوفيم وكرم أبو سالم جنوبي إسرائيل. وأشارت القناة إلى أن "بلدية عسقلان أمرت بفتح الملاجئ بسبب القصف الصاروخي الشديد من القطاع". [TRT عربي]

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قتل صباح الأحد، فلسطينياً وأصاب 3 آخرين، قرب السياج الأمني جنوبي قطاع غزة. وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أطلق النار على فلسطينيَّين اثنين صباح الأحد، قرب السياج الأمني شرق بلدة عبسان جنوب شرق قطاع غزة، فقتل أحدهما وأصاب الآخر. [الأناضول]

الرئاسة التركية: البلاد خالية تماماً من أية إصابات بفيروس كورونا

ونفى بيان صدر عن دائرة الاتصال في الرئاسة الأحد، صحة ادعاءات الكشف عن حالات إصابة بفيروس كورونا في تركيا، مؤكداً خلو البلاد تماماً من أية إصابات بفيروس كورونا الجديد. [TRT عربي]

وحول مزاعم تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن رصد الفيروس في الأراضي التركية، أكّد البيان أنها "ادعاءات لا تعكس الحقيقة"، مضيفاً أن "جميع مؤسسات الجمهورية التركية وفي مقدمتها وزارة الصحة، اتخذت جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال عدوى الفيروس إلى داخل البلاد". [الأناضول]

ودعا البيان وسائل الإعلام والصحفيين والمواطنين لأخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وتجاهل المزاعم المتداولة في هذا الشأن. [الأناضول]