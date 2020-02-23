أكدت الرئاسة التركية خلو البلاد تماماً من أية إصابات بفيروس كورونا الجديد.

ونفى بيان صدر عن دائرة الاتصال في الرئاسة الأحد، صحة ادعاءات الكشف عن حالات إصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وحول مزاعم تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن رصد الفيروس في الأراضي التركية، أكّد البيان أنها "ادعاءات لا تعكس الحقيقة"، مضيفاً أن "جميع مؤسسات الجمهورية التركية وفي مقدمتها وزارة الصحة، اتخذت جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال عدوى الفيروس إلى داخل البلاد".

ودعا البيان وسائل الإعلام والصحفيين والمواطنين لأخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وتجاهل المزاعم المتداولة في هذا الشأن.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان الصينية لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقاً في بلدان عدة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم.