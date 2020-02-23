سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئاسة التركية: البلاد خالية تماماً من أية إصابات بفيروس كورونا
أصدرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بياناً نفت فيه صحة ادعاءات الكشف عن حالات إصابة بفيروس كورونا في تركيا. وأكّد البيان خلو البلاد تماماً من أية إصابات بالفيروس.
الرئاسة التركية: البلاد خالية تماماً من أية إصابات بفيروس كورونا
الرئاسة التركية تؤكد خلو البلاد تماماً من اية إصابات بفيروس كورونا الجديد / Getty Images
23 فبراير 2020

أكدت الرئاسة التركية خلو البلاد تماماً من أية إصابات بفيروس كورونا الجديد.

ونفى بيان صدر عن دائرة الاتصال في الرئاسة الأحد، صحة ادعاءات الكشف عن حالات إصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وحول مزاعم تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن رصد الفيروس في الأراضي التركية، أكّد البيان أنها "ادعاءات لا تعكس الحقيقة"، مضيفاً أن "جميع مؤسسات الجمهورية التركية وفي مقدمتها وزارة الصحة، اتخذت جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال عدوى الفيروس إلى داخل البلاد".

ودعا البيان وسائل الإعلام والصحفيين والمواطنين لأخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وتجاهل المزاعم المتداولة في هذا الشأن.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان الصينية لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقاً في بلدان عدة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us