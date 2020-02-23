سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يعلن أنه سيوقِّع اتفاق سلام مع طالبان إذا نجحت المفاوضات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريحات صحفية أدلى بها الأحد، قبيل مغادرته إلى نيودلهي في زيارة رسمية تستمر يومين، أنه سيُوقِّع اتفاق سلام مع حركة طالبان، حال أدّت المفاوضات إلى إنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 18 عاماً.
ترمب يعلن أنه سيوقِّع اتفاق سلام مع طالبان إذا نجحت المفاوضات
ترمب يعلن استعداده لتوقيع اتفاق سلامٍ مع طالبان حال نجاح المفاوضات المتواصلة بين الطرفين / AP
23 فبراير 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، أنه سيُوقِّع اتفاق سلام مع حركة طالبان، حال أدّت المفاوضات إلى إنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 18 عاماً.

وقال ترمب رداً على أسئلة صحفيين في حديقة البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى نيودلهي في زيارة رسمية تستمر يومين، إنه سيوقِّع على الوثيقة.

وتأتي تصريحاته بعد بدء هدنة مؤقتة السبت، في أفغانستان، وافقت بموجبها طالبان والولايات المتحدة والقوات الأفغانية على "خفض العنف" لمدة أسبوع.

ولم يحدد ترمب نوع الاتفاق الذي أبدى استعداده لتوقيعه، لكنه قال إن القرارات تعتمد على التقدم الذي يتحقق خلال الهدنة الأولية، مشيراً إلى أن فترة الهدوء "صامدة ليوم ونصف، وسنرى ما سيحدث".

وأضاف: "أريد أن أرى كيف ستكون فترة الأسبوع.. إذا نجحت خلال الأيام القليلة المقبلة، سأوقّع على الوثيقة، فقد حان وقت عودة الجنود إلى وطنهم".

وتابع الرئيس الأمريكي بالقول: "أعتقد أن طالبان تريد التوصل إلى اتفاق. لقد تعبوا من القتال".

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعاً بين طالبان من جهة والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتسيطر طالبان على نحو 59 من أصل 407 وحدات إدارية تتشكل منها أفغانستان، بينما تتمتع بنفوذ في 119 وحدة إدارية أخرى، وفق تقرير مكتب الولايات المتحدة لإعادة إعمار أفغانستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us