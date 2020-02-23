سياسة
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بسبب كورونا.. تركيا تعلن إغلاق معابرها الحدودية مع إيران مؤقتاً
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إغلاق المعابر الحدودية مع إيران بشكل مؤقت "لمنع انتقال فيروس كورونا" الجديد إلى تركيا، موضحاً أن بلاده قررت توقيفاً مؤقتاً من جانب واحد لجميع الرحلات الجوية الدولية القادمة من إيران.
بسبب كورونا.. تركيا تعلن إغلاق معابرها الحدودية مع إيران مؤقتاً
&nbsp;وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه يعلن إغلاق المعابر الحدودية مع إيران بشكل مؤقت / AA
23 فبراير 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأحد، إغلاق المعابر الحدودية مع إيران بشكل مؤقت لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد إلى تركيا.

وأوضح قوجة في تصريح صحفي، أن تركيا قررت توقيفاً مؤقتاً من جانب واحد لجميع الرحلات الجوية الدولية القادمة من إيران اعتباراً من الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش).

وأشار الوزير التركي إلى أن السلطات منعت دخول 8 مواطنين إيرانيين إلى تركيا السبت والجمعة الماضيين، بسبب وجود أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت قوجه إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في 32 دولة في العالم منها لبنان وإسرائيل، بلغ 74 ألف و402 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى ألفين و464.

وأوضح أن تركيا نجحت حتى الآن في منع انتقال الفيروس إلى أراضيها بفضل التدابير الفعالة التي اتخذتها الحكومة مبكراً "إلا أن ظهور الفيروس في جارتنا إيران وارتفاع الإصابات والوفيات بسببه، دفعنا إلى إعلان حالة الطوارئ".

ونوه قوجه بأن اللجنة العلمية التركية حول فيروس كورونا بحثت جميع الاحتمالات الواردة لانتقال الفيروس من إيران إلى تركيا، مضيفاً أنه "بعد اجتماعات عقدتها اللجنة مع السلطات الإيرانية، أصدرت اللجنة تعليماتها بشأن اتخاذ جميع التدابير الوقائية لحماية مواطنينا، بما في ذلك خفض حركة المرور عبر المعابر حدودية مع إيران".

وأردف الوزير التركي بأن "زيادة معدلات الإصابة بالفيروس في إيران دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار إغلاق جميع المعابر البرية ورحلات القطارات اعتباراً من الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، أمام حركة العبور نحو تركيا وإبقائها مفتوحة نحو إيران"، لافتاً إلى أن القرار يشمل التوقيف المؤقت من جانب واحد للرحلات الجوية القادمة من إيران اعتباراً من الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

وحسب معطيات حديثة لوزارة الصحة الإيرانية، تُوفي 8 أشخاص جرّاء فيروس كورونا فيما أصيب 43 آخرون.

وظهر الفيروس الغامض في الصين للمرة الأولى في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقاً في بلدان عدة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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