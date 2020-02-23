قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الأحد، إن عدد القتلى الأتراك في ولاية وان شرقي البلاد ارتفع إلى 9، بالإضافة إلى 37 مصاباً، جراء زلزال إيران.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن في وقت سابق أن 8 أتراك لقوا مصرعهم في ولاية وان الحدودية بينهم 3 أطفال، وأن 5 آخرين أصيبوا، عقب زلزال إيران.

وقال الوزير إنه أطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على معلومات حول الزلزال الذي وقع في إيران وتَسبَّب في خسائر بشرية في ولاية وان التركية.

وذكر صويلو أن فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وصلت إلى المنطقة، وأن أعمال البحث والإنقاذ وتفقُّد الأضرار مستمرة في عدد من القرى الموجودة فيها.

وصباح الأحد ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 6 كلم، بمنطقة كوتور التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، غربي إيران.

ولاحقاً أعلنت السلطات الإيرانية في بيان، أن الزلزال أسفر عن إصابة 25 شخصاً، وخلف أضراراً مادية في 43 قرية، دون أن تذكر وجود قتلى.