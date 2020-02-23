سياسة
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قوات مدعومة إماراتيّاً تعتقل قياديين تدعمهما السعودية في عدن
اعتقلت قوات مدعومة إماراتيّاً السبت، قياديَّين اثنين في المقاومة الجنوبية تدعمهما السعودية، في أثناء اقتحامها فندقاً وسط العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
قوات مدعومة إماراتيّاً تعتقل قياديين تدعمهما السعودية في عدن
المقاومة الجنوبية تشكيلات عسكرية مسلَّحة تقاتل الحوثيين، وتنتمي إلى محافظات جنوبية - صورة أرشيفية / Reuters
23 فبراير 2020

اعتقلت قوات مدعومة إماراتيّاً السبت، قياديَّين اثنين في المقاومة الجنوبية تدعمهما السعودية، في أثناء اقتحامها فندقاً وسط العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حسب وسائل إعلام محلية.

وتُعَدّ قوات المقاومة الجنوبية تشكيلات عسكرية مسلحة تقاتل الحوثيين، وتنتمي إلى محافظات جنوبية، وانقسمت إلى قسم مؤيد للحكومة الشرعية (المدعومة سعوديّاً)، وآخر مؤيد للمجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيّاً) وتقاتل تحت اسم "الحزام الأمني".

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن "قوة من الحزام الأمني المدعوم إماراتياً، اعتقلت القياديين أحمد العوسجي وبجاش الصبيحي، في أثناء وجودهما داخل فندق في منطقة الهاشمي وسط عدن".

وأفادت مصادر في المقاومة الجنوبية بأن القياديين في عدن بناء على طلب سعودي، بغرض تأسيس قوات عسكرية جديدة في المدينة، حسب وكالة الأناضول.

وتشهد عدن نفوذاً سعوديّاً متزايداً منذ الإعلان عن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والأسبوع الماضي داهمت قوات مدعومة إماراتيّاً، منزل محمد طاهر الذي عيّنَته السعودية رئيساً للجنة صرف مرتبات الحزام الأمني، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن مطلع أغسطس/آب الماضي، قتالاً عنيفاً بين الطرفين (الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي) انتهى بسيطرة الأخير على المدينة تماماً، وسط اتهامات من الحكومة للإمارات بتدبير انقلاب ضدّها على غرار انقلاب الحوثيين في العاصمة صنعاء أواخر سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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