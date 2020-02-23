سياسة
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إطلاق صواريخ من غزة صوب إسرائيل بعد مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد، بأن نظام القبة الحديدية تصدى لعدد من الصواريخ التي أُطلِقت من قطاع غزة نحو جنوبي إسرائيل. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي صباح الأحد، قتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين، قرب السياج الأمني جنوبيّ قطاع غزة.
إطلاق صواريخ من غزة صوب إسرائيل بعد مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال
صورة أرشيفية لإطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل / Reuters
23 فبراير 2020

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد، بأن نظام القبة الحديدية تصدى لعدد من الصواريخ التي أُطلِقت من قطاع غزة نحو جنوبي إسرائيل.

وقالت القناة الـ13 الخاصة إن عدداً لم تحدده من الصواريخ أُطلِق صوب مناطق عسقلان وسديروت وكيسوفيم وكرم أبو سالم جنوبي إسرائيل. وأشارت القناة إلى أن "بلدية عسقلان أمرت بفتح الملاجئ بسبب القصف الصاروخي الشديد من القطاع".

بدوره قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوّت في منطقة جنوبي إسرائيل، دون أن يعلن عن رصد صواريخ.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل صباح الأحد، فلسطينياً وأصاب 3 آخرين، قرب السياج الأمني جنوبيّ قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال أطلق النار على فلسطينيَّين اثنين صباح الأحد، قرب السياج الأمني شرق بلدة عبسان جنوب شرق قطاع غزة، فقتل أحدهما وأصاب الآخر، حسب وكالة الأناضول.

وذكر الشهود أن جرافة إسرائيلية سحبت "بطريقة مُهينة" جثمان القتيل الذي لم تُعرف هُويته، فيما تَمكَّن شبان فلسطينيون من سحب المصاب الثاني ونقله إلى المستشفى الأوربي جنوبي القطاع.

وأوضح شهود العيان أن الجيش أطلق النار على فلسطينيَّين آخرَين كانا يحاولان سحب جثمان القتيل وجسد المصاب، وأصابهما في أقدامهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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