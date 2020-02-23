سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 فبراير/شباط 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 23 فبراير/شباط 2020
 هجمات النظام السوري وحلفائه في إدلب أدت إلمقتل أكثر من 1800 مدني ونزوح ما يقرب من مليون و300 ألف آخرين / AFP
23 فبراير 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يعلن عن عقد قمة رباعية حول إدلب 5 مارس المقبل وآلاف الجزائريين يتظاهرون في عدة مدن تزامناً مع مرور عام على انطلاق الحراك الشعبي.

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الرئيس التركي يعلن عن عقد قمة رباعية حول إدلب 5 مارس المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، عن عقد قمة رباعية حول إدلب يوم 5 مارس/آذار المقبل، تجمعه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان: "تركيا عازمة على أن تنعم إدلب بالسلام كما جلبت السلام والاستقرار للمناطق التي كان يسرح فيها إرهابيو منظمة PKK المجرمون" شمالي سوريا. [الأناضول]

وتابع: "قضية إدلب مهمة لنا بقدر أهمية عفرين ومنطقة نبع السلام، وأكّدَت لبوتين (الرئيس الروسي) بوضوح إصرارنا في هذا الموضوع". [TRT عربي]

مسيرات بمدن جزائرية في الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي

تظاهر آلاف الجزائريين السبت في عدة مدن بينها العاصمة، تزامناً مع مرور عام على انطلاق الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. [TRT عربي]

وعشية الذكرى خرج الجزائريون الجمعة في مسيرات حاشدة في العاصمة وعديد من المدن، في ردّ كاسح على تصريحات أخيرة للرئيس عبد المجيد تبون المنتخب في كانون الأول/ديسمبر قال فيها: "في الشارع بدأت الأمور تهدأ". [وكالة الأنباء الفرنسية]

وردّد المتظاهرون شعارات أطلقت في بدايات الحراك خلال فبراير/شباط ومارس/آذار 2019، على غرار "الشعب يريد إسقاط النظام"، مطالبين بما سمّوه "الاستقلال الحقيقي" والتغيير الجذري لنظام الحكم. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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