سياسة
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الرئاسة التركية: صبرنا حيال ممارسات نظام الأسد نفد
أشار رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون السبت، إلى أن صبر تركيا نفد إزاء ممارسات النظام السوري من قتل أبرياء شعبه، وزعزعة استقرار المنطقة.
الرئاسة التركية: صبرنا حيال ممارسات نظام الأسد نفد
 ألطون أوضح أن الرئيس أردوغان أعرب عن قلقه بخصوص الوضع في إدلب خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي / AA
22 فبراير 2020

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون السبت، إن صبر تركيا إزاء ممارسات النظام السوري من قتل أبرياء شعبه وزعزعة استقرار المنطقة قد نفد.

وأضاف ألطون، في تغريدة عبر تويتر، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن قلقه بخصوص الوضع في إدلب خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة.

وأوضح أن "الممارسات الرهيبة لنظام الأسد تؤدي إلى قتل أرواح بريئة، وزعزعة استقرار منطقتنا. إن صبرنا نفد بالفعل، لكننا نثق بتعاون روسيا".

ولفت إلى أن الدعم الروسي المقدم لنظام الأسد أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المأساوي أصلاً في المنطقة.

وأردف: "نأمل أن تلتزم جميع الأطراف وعودها، وتحاول ضمان الاستقرار، ومع ذلك لن نتردد في حماية قواتنا من أي تهديد كان، ولا ينبغي لأحد اختبار حزمنا".

وأردف: "نأمل أن تلتزم جميع الأطراف بوعودها، وتحاول ضمان الاستقرار، ومع ذلك لن نتردد في حماية قواتنا من أي تهديد كان، ولا ينبغي لأحد اختبار حزمنا".

وتابع: "يجب ألا تسمح روسيا للنظام السوري باستخدام الجماعات الإرهابية ذريعة لتطهير عرقي".

وأوضح: "تواصل القوات الجبانة التابعة للنظام السوري هجماتها على جنودنا الشجعان الذين يحاولون تطبيق وقف إطلاق النار وتوفير الأمن للشعب السوري. على أولئك الذين يدافعون عن هذا النظام المتعطش للدماء الذي يرتكب الجرائم ضد شعبه، أن يفكروا مرة أخرى، فلا شيء يمكن أن يوقف عزمنا".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق لإنشاء "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدّت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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