سياسة
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الدفاع التركية: دمرنا 21 هدفاً للنظام إثر استشهاد أحد جنودنا في إدلب
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ردّت على استشهاد أحد جنودها في محافظة إدلب شمالي سوريا السبت، بتدمير 21 هدفاً للنظام السوري. واستُشهد الجندي التركي بعد قصف من دبابات النظام لمنطقة وجود الجنود الأتراك الذين يراقبون وقف إطلاق النار في إدلب.
الدفاع التركية: دمرنا 21 هدفاً للنظام إثر استشهاد أحد جنودنا في إدلب
 القوات التركية ردّت على الفور على أهداف للنظام بكثافة ودمّرت 21 هدفاً بشكل كامل / AA
22 فبراير 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ردّت على استشهاد أحد جنودها في محافظة إدلب شمالي سوريا السبت، بتدمير 21 هدفاً للنظام.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر السبت، بأن القوات التركية الموجودة في إدلب لضمان تطبيق وقف إطلاق النار في المنطقة تَعرَّضَت لقصف بدبابات النظام، مما أدَّى إلى إصابة جندي تركي بجروح، قبل أن يرتقي شهيداً في أثناء نقله إلى المشفى.

وقدمت الوزارة التعازي لأسرة الجندي والشعب التركي والقوات المسلحة.

وأكّد البيان أنه بعد هذا الهجوم "الدنيء" ردّت القوات التركية على الفور على أهداف للنظام بشكل مكثف، ودمرت 21 هدفاً بشكل كامل.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تتابع التطورات في المنطقة، وأن القوات التركية تتخذ التدابير الضرورية كافة في المنطقة.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق لإنشاء "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدّت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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