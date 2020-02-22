قال التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، إن فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية قد بدأ وأن النتائج الأولية تشير إلى فوز المحافظين المؤيدين للمرشد الأعلى علي خامنئي بأغلبية كبيرة على الأرجح.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن عن نسبة المشاركة في الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة والتي تعد اختباراً حقيقياً لشعبية النظام الإيراني الذي يعيش ظرفاً اقتصادياً صعباً.

وقال التلفزيون الرسمي "حتى الآن حسم بعض المرشحين نتيجة 42 مقعداً"، فيما كشفت وكالة رويترز أن أكثر من 80% من هذه المقاعد فاز بها المحافظون.

وقال عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور إن نسبة المشاركة ستكون نحو 50%، وأضاف في حديثه للتلفزيون الرسمي أن "الأمة الإيرانية خيّبت آمال أعدائها بالتصويت بأعداد كبيرة".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية سنة 2016 نسبة 62% بينما كانت 66% في انتخابات 2012.

وحسب رويترز فإن الانتخابات البرلمانية لن تكون لها تأثير كبير على الشؤون الخارجية أو السياسة النووية لإيران التي يحددها المرشد الأعلى علي خامنئي، لكنها قد تعزز فرص المحافظين في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2021 وتجعل السياسة الخارجية الإيرانية أكثر تشدداً.