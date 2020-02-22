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أردوغان يؤكد لبوتين ضرورة كبح جماح النظام السوري بإدلب وإنهاء الأزمة الإنسانية في الشمال السوري ومنظمة الصحة العالمية تعبر عن قلقها من زيادة تفشي فيروس كورونا في دول ذات أنظمة صحية ضعيفة.

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أردوغان يؤكد لبوتين ضرورة "كبح جماح" النظام السوري بإدلب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة كبح جماح النظام السوري في إدلب، وإنهاء الأزمة الإنسانية هناك. [TRT عربي]

وقالت الرئاسة التركية، في بيان، إن أردوغان أبلغ بوتين بأن التنفيذ الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه في سوتشي الروسية عام 2018 سينهي القتال في المنطقة الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة السورية. [رويترز]

من ناحية أخرى، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من عواقب وخيمة إذا واصل النظام السوري وحلفاؤه هجماتهم على إدلب. [TRT عربي]

الصحة العالمية "قلقة" من تفشي كورونا بإيران ودول ضعيفة الإمكانات

أعربت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن قلقها من زيادة تفشي فيروس كورونا في إيران، ودول ذات أنظمة صحية ضعيفة، وتأتي تلك الأنباء وسط الكشف عن حالات جديدة مصابة بالفيروس في الإمارات، وتسجيل أول حالة في لبنان. [TRT عربي]

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مقر المنظمة بجنيف، مساء الجمعة. وقال غيبريسوس إن "المنظمة عينت 4 مبعوثين خاصين" ضمن جهودها لمواجهة كورونا حول العالم. [TRT عربي]

وأكد أن المنظمة تخشى تفشي كورونا بالدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة، مضيفاً: "نحن أيضاً قلقون من تزايد حالات الإصابة بكورونا في الجمهورية الإيرانية التي سجلت حتى الآن 18 إصابة وأربع وفيات جراء الفيروس". [الأناضول]