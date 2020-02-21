سياسة
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الحكومة الليبية ترصد طائرتَي شحن إماراتيتين في قاعدة تتبع حفتر
أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الجمعة، عن رصد طائرتَي شحن عسكريتين إماراتيتين انطلقتا من الإمارات إلى قاعدة عسكرية تتبع لمليشيات حفتر شرقي ليبيا.
الحكومة الليبية ترصد طائرتَي شحن إماراتيتين في قاعدة تتبع حفتر
حكومة الوفاق الليبية ترصد طائرتَي شحن عسكريتين إماراتيتين انطلقتا من الإمارات إلى قاعدة عسكرية شرقي ليبيا / Getty Images
21 فبراير 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الجمعة، عن رصد طائرتَي شحن عسكريتين إماراتيتين انطلقتا من الإمارات إلى قاعدة عسكرية، شرقي ليبيا.

وأوضحت قوات الوفاق، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، أن تطبيق تَتَبُّع حركة الملاحة الجوية، رصد، الجمعة، رحلتين لطائرتي شحن عسكريتين، انطلقتا من قاعدة سويحان العسكرية الجوية بالإمارات، إلى قاعدة عسكرية، جنوب مدينة المرج، شرقي ليبيا.

وتضمن البيان معلومات تسجيل رحلة الطائرتين، كما أوضح البيان أن أحدهما من طراز "اليوشن" روسي الصنع.

وسبق أن أعلنت قوات حكومة الوفاق رصد عدة رحلات طيران شحن عسكرية أجنبية، دخلت المجال الجوي الليبي وهبطت في قواعد عسكرية تحت سيطرة مليشيات حفتر.

وصادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير/شباط الجاري على قرار بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، يقضي باستمرار حظر الأسلحة.

وحصل نص القرار، الذي اقترحته بريطانيا، على 14 صوتاً من أصل 15، إذ امتنعت روسيا عن التصويت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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