أعربت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن قلقها من زيادة تفشي فيروس كورونا في إيران وانتشاره في دول ذات أنظمة صحية ضعيفة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمين عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مقر المنظمة بجنيف، مساء الجمعة.

وقال غيبريسوس إن "المنظمة عينت 4 مبعوثين خاصين" ضمن جهودها لمواجهة كورونا حول العالم.

وأوضح أن بعثة مشتركة تقودها المنظمة في الصين ستتوجه إلى ووهان، السبت، لمواصلة عملها بالمدينة التي ظهر بها كورونا لأول مرة.

وأضاف أن المنظمة تخشى تفشي كورونا بالدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

وتابع: "نحن أيضاً قلقون من تزايد حالات الإصابة بكورونا في الجمهورية الإيرانية التي سجلت حتى الآن 18 إصابة وأربع وفيات جراء الفيروس".

وتأتي تلك الأنباء وسط إعلان وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الدولة الخليجية إلى 11.

وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة، أن لبنان رصد أول إصابة بفيروس كورونا ويتابع حالتين أخريين.

وتوفي ما يقرب من 2100 شخص في الصين بالفيروس الجديد الذي ظهر في ووهان في ديسمبر/ كانون الأول.

وتشير بحوث جديدة إلى أن الفيروس ينتقل بصورة أقوى مما كان يُعتقد في السابق مما فاقم القلق الدولي من تفشيه.