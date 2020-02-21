سياسة
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وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا
أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، زيارة تفقدية إلى الوحدات المنتشرة على الحدود السورية.
وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا
وزير الدفاع التركي يجري زيارة تفقدية إلى الوحدات المنتشرة على الحدود السورية برفقة وفد عسكري رفيع / AA
21 فبراير 2020

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، برفقة قيادات عسكرية، الجمعة، مركز القيادة التكتيكية الخاص بإدارة عمليات الجيش في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووصل أقار إلى مركز القيادة الواقع بولاية هاطاي جنوبي تركيا على الحدود مع سوريا برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار؛ حيث تلقى شرحاً على الخرائط بشأن المستجدات الأخيرة في المنطقة.

كما تحدث أقار مع عناصر من الجيش التركي الموجودين في إدلب عبر الجهاز اللاسلكي، الذين أكدوا أنهم على أهبة الاستعداد دائماً.

وكشف عناصر الجيش التركي في المنطقة أن عناصر النظام السوري استخدموا المساجد والكنائس كمقار لهم.

وفي كلمته التي وجهها للجنود الأتراك في إدلب، أكد أقار أن القوات المسلحة التركية نفذت سابقاً كافة أنشطتها بنجاح، وقال: "نؤمن بأنكم ستظهرون النجاح ذاته بأنشطتكم الحالية هذه".

وأضاف: "سنواصل الوقوف إلى جانب الأبرياء والمظلومين سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا".

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من قبل النظام والمليشيات التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، حيث تقدم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب - دمشق السريع، الأمر الذي دفع مئات الآلاف من السوريين للنزوح نحو الحدود التركية في ظل ظروف طقس قاسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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