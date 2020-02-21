سياسة
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فيروس كورونا ينتشر في إيران.. وتدابير احترازية في دول المنطقة
صرح مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية أن فيروس كورونا المستجد ربما يكون موجوداً في كل مدن إيران. من جانب آخر قال وزير الصحة التركي، إنه هاتف نظيره الإيراني حول الفيروس، ليؤكد الأخير وفاة 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين في البلاد.
فيروس كورونا ينتشر في إيران.. وتدابير احترازية في دول المنطقة
صرح مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية أن فيروس كورونا المستجد ربما يكون موجوداً في كل مدن إيران / AP
21 فبراير 2020

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، أن فيروس كورونا انتشر في العديد من المدن الإيرانية.

وقال المسؤول مينو محرز بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "استناداً إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار فيروس كورونا في قم، ومع انتقال الناس وصل إلى عدة مدن في البلاد منها طهران وبابل وآراك ورشت وغيرها، ومن المحتمل أن يكون موجوداً في كل مدن إيران".

وأكدت إيران وقوع 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، توفيت حالتان منها.

تدابير احترازية

من جانب آخر، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إنه هاتف نظيره الإيراني سعيد نمكي حول الفيروس، ليؤكد الأخير وفاة 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين في البلاد.

وأوضح وزير الصحة التركي، في مؤتمر صحفي قائلاً: " نُجري فحصاً طبيّاً لجميع المسافرين القادمين من المعابر الحدودية مع إيران".

مؤكداً أنه "لم يثبت وجود أيّة إصابة بفيروس كورونا في تركيا".

واتخذت السلطات التركية تدابيرها في معبر "غوربولاك" الحدودي مع إيران، لمنع انتقال الفيروس للبلاد.

وكان مراسل وكالة الأناضول قد ذكر أن مديرية الصحة اتخذت تدابير احترازية في معبر "غوربولاك" الحدودي مع إيران، وتقديم تدريبات لموظفي الجمارك، ووضع كاميرات حرارية في المعبر لفحص المسافرين القادمين من إيران، لمنع احتمال انتقال الفيروس للبلاد.

في السياق ذاته، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، إصابة امرأة إسرائيلية كانت على متن السفينة دايموند برنسيس التي خضعت لحجر صحي بالقرب من طوكيو في اليابان، بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء اختبارات لها.

فيما أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، يوم الجمعة أيضاً.

وقال وزير الصحة اللبناني إن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد سُجلت لدى سيدة لبنانية وصلت على متن طائرة آتية من مدينة قم الإيرانية.

وظهر فيروس كورونا الغامض في مدينة ووهان وسط الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميّاً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان عن حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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