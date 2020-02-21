سياسة
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أردوغان: ماكرون وميركل اقترحا قمة رباعية عن سوريا بإسطنبول وننتظر رد بوتين
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اقتراح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من أجل تنظيم قمة رباعية (تركية، روسية، ألمانية، فرنسية) حول سوريا في مدينة إسطنبول 5 مارس/آذار المقبل.
أردوغان: ماكرون وميركل اقترحا قمة رباعية عن سوريا بإسطنبول وننتظر رد بوتين
أردوغان تدلي بتصريحات أدلى بها للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة في إسطنبول / AA
21 فبراير 2020

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اقتراح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من أجل تنظيم قمة رباعية (تركية، روسية، ألمانية، فرنسية) حول سوريا في مدينة إسطنبول بتاريخ 5 مارس/آذار المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة في إسطنبول.

وقال أردوغان: "اقترح ماكرون وميركل تنظيم قمة رباعية في إسطنبول 5 مارس/آذار المقبل".

وأشار الرئيس التركي إلى أن الردّ بشأن القمة لم يأتِ من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد.

وبيّن أن "ميركل وماكرون طالبا بوتين بإقرار وقف إطلاق نار صارم في إدلب، ولا أستطيع القول بورود الجواب المنتظر من موسكو على هذه الدعوة حتى الآن".

وأكّد أنه سيُجري اتصالا هاتفيّاً مع بوتين في السادسة من مساء اليوم لبحث التطورات كافة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وكشف عن "تحييد نحو 150 عنصراً من قوات النظام السوري وفقاً لآخر المعلومات الواردة".

كما أعلن تدمير 12 دبابة و3 عربات مدرعة و14 مدفعاً وعربتي دوشكا في إدلب.

وفي ما يتعلق بالملف الليبي، قال أردوغان إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر "ليس محاوراً لنا، إنه مرتزق ووضعه غير شرعي ولا قانوني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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