سياسة
3 دقيقة قراءة
ألمانيا تحذّر من تهديد أمني "مرتفع جدّاً" مرتبط باليمين المتطرف
أكّد وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الجمعة، أنه سيُعزَّز وجود الشرطة في أنحاء البلاد لمواجهة التهديد "المرتفع جدّاً" من اليمين المتطرف، بعد مقتل 11 شخصاً في جريمتين عنصريتين بمدينة هاناو الخميس.
ألمانيا تحذّر من تهديد أمني "مرتفع جدّاً" مرتبط باليمين المتطرف
سيُعزَّز وجود الشرطة في أنحاء البلاد لمواجهة التهديد "المرتفع جدّاً" من اليمين المتطرف / AA
21 فبراير 2020

أكّد وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الجمعة، أنه سيُعزَّز وجود الشرطة في أنحاء البلاد لمواجهة التهديد "المرتفع جدّاً" من اليمين المتطرف، بعد مقتل 11 شخصاً في جريمتين عنصريتين بمدينة هاناو الخميس.

وقال سيهوفر خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن "التهديد الأمني من التطرف اليميني ومعاداة السامية والعنصرية مرتفع جدّاً"، معلناً كذلك "تعزيز وجود الشرطة" في المساجد ومحطات القطارات والمطارات وعلى الحدود.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس، مقتل 11 شخصاً على الأقلّ وإصابة عدد آخر، جرّاء إطلاق نار بمدينة هاناو التابعة لولاية هيسّن غربي البلاد.

وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن بولاية هيسن، أن هجومين استهدفا حانتين في شارعين مختلفين بالمدينة المذكورة، أسفرا عن مقتل 11 شخصاً، وإصابة عدد كبير من رواد المكانين.

ولفت البيان إلى أن الهجومين وقعا في حدود الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (21:00 ت.غ)، دون تقديم أي معلومات عن دوافعهما.

وفي سياق متصل قالت الشرطة إن مسلحاً يُشتبه بأنه مطلق النار عُثر عليه ميتاً في منزله، مضيفةً أنها عثرت على جثة أخرى في منزل الرجل الكائن بمدينة هاناو التي وقعت فيها الحادثة.

وأشارت الشرطة على تويتر إلى أنه "لا أدلة على ضلوع مشتبه بهم آخرين (في الواقعة)".

وقال السفير التركي في برلين علي كمال آيدن الخميس، إن خمسة مواطنين أتراك قُتلوا في هجوم هاناو الذي أسفر عن سقوط 11 قتيلاً.

بدورها قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن عديداً من المؤشرات يقول إن المسلح المشتبه به في حادثة إطلاق النار تَصرَّف "بدافع العنصرية والتطرف اليميني"، مضيفةً أن السلطات ستفعل ما في وسعها لمعرفة ملابسات الهجوم.

وقالت للصحفيين إن "كثيراً من المؤشرات في الوقت الراهن يقول إن الجاني تصرف بدافع من العنصرية والتطرف اليميني وكراهية المختلفين في الأصل والدين والمظهر".

وأضافت ميركل: "العنصرية سم، الكراهية سم، وهذا السم موجود في المجتمع وسبب كثير من الجرائم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us