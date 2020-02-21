أعلن مسؤول في الحكومة الأفغانية الجمعة، أن اتفاق "خفض العنف" بين طالبان والولايات المتحدة والقوات الأمنية الأفغانية سيبدأ تنفيذه السبت، وذلك قبل توقيع اتفاق محتمل بين واشنطن وحركة طالبان.

وقال جواد فيصل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في أفغانستان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "خفض العنف سيبدأ اعتباراً من 22 شباط/فبراير وسيستمر لأسبوع".

وفي حال تطبيق الهدنة الجزئية فستكون خطوة تاريخية خلال أكثر من 18 عاماً من النزاع الدامي في أفغانستان، ويمكن أن تمهّد الطريق أمام اتفاق قد يتيح إنهاء الحرب.

وتُجرِي الولايات المتحدة منذ أكثر من عام محادثات مع طالبان سعياً للتوصل إلى اتفاق يسمح لها بسحب آلاف من جنودها مقابل ضمانات أمنية والتزامات من طالبان.

وتعتبر الولايات المتحدة اتفاق "خفض العنف" تجربة لإظهار حسن نية طالبان في السيطرة على عناصرها قبل الاتفاق الذي سيسمح للبنتاغون بسحب قرابة نصف القوات الموجودة في أفغانستان، التي يتراوح عددها بين 12 ألفاً و13 ألف عسكري.

وكانت واشنطن وطالبان على وشك الإعلان عن اتفاق في سبتمبر/أيلول 2019 عندما أعلن الرئيس دونالد ترمب بشكل مفاجئ وقف العملية التفاوضية بسبب مواصلة أعمال العنف من جانب طالبان.

وقال مسؤولون أفغان إن اتفاقاً بين الولايات المتحدة وطالبان قد يُوقَّع في 29 فبراير/شباط في الدوحة إذا احتُرم اتفاق "خفض العنف".