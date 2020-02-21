أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية للحرب في اليمن، تمكُّن قوات الدفاع الجوي السعودي فجر الجمعة، من اعتراض صواريخ بالستية أطلقها مسلحو الحوثي تجاه مدن عدة بالمملكة.

وأوضح المتحدث باسم التحالف في اليمن العقيد تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الحوثية عند الساعة 00:30، بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف المالكي أن "هذه الصواريخ أُطلقت بطريقة متعمَّدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يُعَدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

كما ذكر متحدث التحالف أن "العاصمة اليمنية صنعاء أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل الحوثيين تجاه أراضي المملكة".

ولفت المالكي إلى أن "قيادة التحالف ستستمر في تنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية".

وتستهدف جماعة الحوثي بين حين وآخر أهدافاً سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيَّرة، فيما يعلن التحالف التصدي لتلك الهجمات.