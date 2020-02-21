سياسة
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الاتحاد الأوروبي يطالب الأطراف كافةً بوقف القتال في إدلب
طالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في إدلب بوقف الصراع المسلح فوراً، مشدداً على أن الهجمات العسكرية لنظام الأسد وداعميه "غير مقبولة".
الاتحاد الأوروبي يطالب الأطراف كافةً بوقف القتال في إدلب
طالب بيان الاتحاد جميع الأطراف باحترام قواعد القانون الدولي والسماح بوصول مباشر للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين / DPA
21 فبراير 2020

طالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في إدلب بوقف الصراع المسلح فوراً، مشدداًً على أن الهجمات العسكرية لنظام الأسد وداعميه "غير مقبولة".

جاء ذلك حسب بيان صدر عن المجلس الأوروبي الخميس، اطّلعت الأناضول على نسخة منه.

وقال البيان إن "الغارات والهجمات التي يشنّها نظام الأسد وداعموه تتسبب في آلام إنسانية كبيرة، وهذا أمر لا يمكن قبوله".

كما طالب البيان جميع الأطراف باحترام قواعد القانون الدولي، والسماح بوصول مباشر للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وجدّد البيان دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، مناشداً الأطراف جميعاً باحترام وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والإيفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في اتفاق سوتشي.

كما طالب بضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدّت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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