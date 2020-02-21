سياسة
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الصين.. ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 2238
أعلنت السلطات الصينية الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد إلى ألفين و238 شخصاً، وإصابة 75 ألفاً و465 آخرين.
الصين.. ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 2238
ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد إلى 2238 / DPA
21 فبراير 2020

أعلنت السلطات الصينية الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد إلى ألفين و238 شخصاً، وإصابة 75 ألفاً و465 آخرين.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة في بيان، بأن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 118 شخصاً.

وظهر الفيروس الغامض في الصين لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميّاً في منتصف يناير/كانون الثاني.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشِّي الفيروس، الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان، مما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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