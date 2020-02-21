بدأ الإيرانيون الجمعة التصويت في الانتخابات البرلمانية، بعد أن فتحت مراكز الاقتراع في إيران في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي أبوابها أمامهم.

وذكر التليفزيون الرسمي أن التصويت بدأ، ومن المقرر أن يستمرّ 10 ساعات، ويحق فيه لنحو 58 مليون إيراني التصويت لاختيار أعضاء برلمانهم الذي يضمّ 290 مقعداً.

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي أول من أدلى بصوته في الانتخابات.

وقال بعد التصويت في بثّ مباشر على التليفزيون الرسمي، إن "التصويت واجب ديني، سيضمن أيضاً المصالح الوطنية لإيران. أدعو الإيرانيين إلى التصويت مبكّراً".

ويقول محللون إن الإقبال على التصويت سيكون بمثابة استفتاء على أسلوب إدارة القادة للأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب العقوبات الأمريكية.

وترجّح استطلاعات الرأي فوز المحافظين بأكثر عدد من المقاعد، بخاصة بعد استبعاد عدد كبير من المرشحين البارزين المحسوبين على الإصلاحيين.