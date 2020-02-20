سياسة
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أقار: لا نية لدينا للاشتباك مع روسيا في إدلب ونستهدف قوات النظام السوري
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، أن هدف تركيا هو صد اعتداءات النظام السوري و خروقاته المتكررة لاتفاقيات سوتشي وأستانا، وأنه لا يوجد نية للاشتباك مع روسيا في إدلب.
أقار: لا نية لدينا للاشتباك مع روسيا في إدلب ونستهدف قوات النظام السوري
وزير الدفاع التركي قال إن بلاده تقف خلف اتفاقية سوتشي وتطالب الأطراف الأخرى بالتزام بالاتفاقية / AA
20 فبراير 2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن هدف تركيا هو صد اعتداءات النظام السوري و خروقاته المتكررة لاتفاقيات سوتشي وأستانا، وأنه لا يوجد نية للاشتباك مع روسيا في إدلب.

وأكد وزير الدفاع التركي في لقاء تليفزيوني على قناة CNN Turk أن المباحثات مع الجانب الروسي لا تزال مستمرة بخصوص المجال الجوي في إدلب شمالي سوريا.

وأوضح وزير الدفاع أن بلاده تقف خلف اتفاقية سوتشي، وتطالب الأطراف الأخرى بالتزام الاتفاقية.

وفي سياق آخر، قال أقار إن إجراءات تشغيل وتفعيل منظومة S-400 الدفاعية متواصلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة حول منظومة "باتريوت" الدفاعية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، استشهاد جنديين وإصابة 5 جراء غارة جوية على إدلب.

وذكر البيان أنه جرى القضاء على أكثر من 50 عنصرًا من قوات النظام السوري، وتدمير 5 دبابات ومدفع واحد وناقلتي جنود مدرعة وعربتي "بيك آب" مزودتين بسلاح رشاش، وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة.

مصدر:TRT عربي
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