أهم الأحداث:

استشهاد جنديين تركيين في إدلب والقضاء على 50 عنصراً من قوات النظام، ومظاهرات حاشدة في الخرطوم للمطالبة بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.

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الدفاع التركية: استشهاد جنديين في إدلب والقضاء على 50 عنصراً من النظام

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس، استشهاد جنديين تركيين وإصابة خمسة آخرين جراء غارة جوية في إدلب. جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع على حسابها عبر تويتر. وأعلنت الوزارة القضاء على 50 عنصراً من قوات النظام السوري وتدمير 5 دبابات وناقلتي جنود وعربة بيك آب مزودة بسلاح رشاش. [TRT عربي]

وأضاف البيان: "لم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى حتى اليوم، ولن نتركها في المستقبل، ونقدم التعازي لقواتنا المسلحة وشعبنا العظيم، ونسأل الله الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا". [TRT عربي]

من جانبه قال، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن "كل من تسبب في جعل سوريا عرضة للدماء والإرهاب والدموع سيحاسَب أمام الإنسانية". وأوضح في تغريدة نشرها عبر تويتر، تعليقاً على استشهاد جنديين تركيين، أن النظام السوري شنّ هجوماً على الجنود الأتراك، الموجودين في إدلب من أجل إرساء السلام وإدارة أنشطة المساعدات الإنسانية. [TRT عربي]

مظاهرات حاشدة في الخرطوم للمطالبة بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية

تظاهر آلاف السودانيين بالعاصمة الخرطوم الخميس، مطالبين بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وإزالة عناصر النظام السابق من صفوفها. [الأناضول]

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، وردّدوا هتافات مناوئة لرئيس مجلس السيادة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ومؤيدة للضباط الذين أحيلوا مؤخراً إلى التقاعد. [الأناضول]

دعا إلى التظاهرة تجمُّع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي)، ولجان المقاومة في البلاد، تحت عنوان "دعم شرفاء الجيش السوداني". [TRT عربي]

ودعت التظاهرة إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وإزالة عناصر النظام السابق من صفوفها، وتفكيك المليشيات، وبناء جيش وطني قومي، وإعادة كل الضباط المستبعدين من الخدمة العسكرية. [TRT عربي]