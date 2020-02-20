أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، استئناف مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" في مدينة جنيف السويسرية، بهدف إرساء الهدنة في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان العالم، لوكالة الأناضول، بعد يومين على تعليق المفاوضات بين الفرقاء الليبيين.

وقال العالم: "أؤكد اليوم أن اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5" في جنيف قد بدأت مرة أخرى".

وأشار المتحدث إلى عدم استطاعته التنبؤ بالمدة التي ستستغرقها الاجتماعات بالمرحلة الراهنة.

وحول النتائج المتوقعة، أضاف العالم: "كما تعلمون، كل شيء وارد في المفاوضات".

وفي 3 فبراير/شباط، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، والتي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر نفسه.

وكان مقرراً أن تستضيف جنيف، الثلاثاء، جولة ثانية لاجتماع اللجنة العسكرية؛ إلا أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أعلن في اليوم نفسه، تعليق مشاركته بعد قصف مليشيات حفتر لميناء طرابلس البحري؛ ما أودى بحياة 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

والأربعاء، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هجوم قوات حفتر على ميناء طرابلس.

ويمثل الهجوم على الميناء انتهاكاً جديداً لوقف إطلاق النار القائم منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي بمبادرة تركية روسية، وكذلك تحدياً لقرار مجلس الأمن الدولي، الداعي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.