سياسة
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طعن مؤذن أثناء رفعه الأذان في مسجد وسط لندن
قالت الشرطة البريطانية إن مؤذناً يبلغ من العمر 70 عاماً تعرض لعدة طعنات من قبل متطرف داخل مسجد "ريجنتس بارك" وسط لندن، وأعلنت الشرطة إلقاء القبض على الجاني داخل المسجد.
طعن مؤذن أثناء رفعه الأذان في مسجد وسط لندن
الهجوم على المؤذن في لندن جاء بعد ساعات من هجوم إرهابي عنصري مزدوج في ألمانيا / Reuters
20 فبراير 2020

تعرض مؤذن في مسجد وسط لندن، الخميس، إلى طعنات أثناء رفعه الأذان.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، في تصريحات صحفية، إنّ الضحية "يبلغ من العمر 70 عاماً، وتعرض لإصابات متعددة لا تهدد الحياة إثر عملية الطعن" التي حدثت داخل مسجد "ريجنتس بارك"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على منفذ الهجوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأظهرت صور نُشرت على تويتر أفراد الشرطة وهم يقيدون رجلاً في ساحة الصلاة بالمسجد قرب متنزه ريجنتس قبل اقتياده بعيداً.

يأتي الهجوم على المؤذن بعد ساعات من هجوم إرهابي عنصري مزدوج في ألمانيا أدى إلى مقتل 9 بينهم 5 أتراك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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