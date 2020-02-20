تقدمت المعارضة السورية داخل بلدة النيرب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، شمالي سوريا، إثر عملية عسكرية أطلقتها ضدّ قوات النظام التي تقدمت مؤخراً في المنطقة، ضمن خروقاتها المتواصلة لاتفاقات أستانا وسوتشي.

وأفادت مصادر عسكرية محليّة بأن عناصر فصائل المعارضة، دخلوا البلدة بعد قصف مدفعي مكثف على قوات النظام المتمركزة داخل البلدة، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأوضحت أنه تم حتى اللحظة تدمير دبابة وعربة مدرعة لقوات النظام إلى جانب الاستيلاء على دبابة، لافتةً إلى تواصل الاشتباكات داخل البلدة.

وتقع بلدة النيرب شمال غرب مدينة سراقب الاستراتيجية، الواقعة على تقاطع الطريقين الدوليين الرئيسيين في سوريا M5 وM4.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل هجماتها على المنطقة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018، كما بلغ عدد النازحين بالقرب من الحدود السورية التركية مليوناً و677 ألفاً.