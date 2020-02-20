سياسة
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إسرائيل تتراجع عن قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية
أعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الفلسطينيتان أن إسرائيل تراجعت عن قرارها منع تصدير السلع الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها وعن استيراد الفلسطينيين المباشر للثروة الحيوانية بما فيها العجول.
إسرائيل تتراجع عن قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية
وزارتا الزراعة والاقتصاد الفلسطينيتان تعلنان تراجع إسرائيل عن قرارها منع تصدير السلع الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها / AA
20 فبراير 2020

أعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الفلسطينيتان تراجع إسرائيل عن قرارها منع تصدير السلع الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، بعد مباحثات مباشرة وغير مباشرة عبر أطراف دولية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارتين خلال وقت متأخر الأربعاء، أن إسرائيل تراجعت كذلك عن إجراءات اتخذتها لمنع استيراد الفلسطينيين المباشر للثروة الحيوانية بما فيها العجول.

وشهدت العلاقة التجارية بين البلدين منذ مطلع الشهر الجاري، إجراءات متبادلة ضد صادراتهما، بعد إعلان إسرائيل وقف استيرادها المنتجات الزراعية الفلسطينية، ممَّا دفع الأخيرة إلى وقف إدخال 5 سلع غذائية إسرائيلية لأسواقها.

وردّت إسرائيل على القرار الفلسطيني بمنع تصدير الخضار والفواكه الفلسطينية، عبر الأردن.

وكانت الحكومة الفلسطينية قالت الأربعاء، إن مفاوضات تجري مع إسرائيل عبر وسطاء دوليين، لإنهاء قرار يحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وحسب بيان الوزارتين، فإنهما بدأتا منح التراخيص اللازمة لاستيراد العجول وسلع أخرى (لم تحدّدها)، وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية.

وقبل 6 أشهُر أعلنت الحكومة الفلسطينية عن قرار للاستيراد المباشر للعجول من الأسو اق العالمية، بعيداً عن السوق الإسرائيلية التي تزوّد الفلسطينيين بـ 85 بالمئة من حاجتهم من اللحوم الحمراء، الأمر الذي دفع الإسرائيليين إلى اتخاذ إجراءات مضادة هذا الشهر.

وأورد البيان الفلسطيني أن إسرائيل تعهدت كذلك بالتزام حق الجانب الفلسطيني في إقامة منشآت لمحاجر صحية خاصة بها، دون تفاصيل.

وبلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 88 مليون دولار خلال 2018، تمثل 68 بالمئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية إلى العالم البالغة 130 مليون دولار.

وتُعتبر إسرائيل الشريك التجاري الأبرز لفلسطين، إذ تبلغ الصادرات الإسرائيلية السنوية 3.3 مليارات دولار، فيما تستورد من الفلسطينيين سنويا 875 مليون دولار سنويّاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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