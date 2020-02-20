سياسة
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ترمب يعيّن سفير أمريكا في ألمانيا مديراً للاستخبارات الوطنية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، أن سفير بلاده لدى ألمانيا ريتشارد آلان غرينيل، سيصبح مديراً للاستخبارات الوطنية بالإنابة، مع اقتراب الموعد النهائي لتعيين رئيس جديد للمخابرات الأمريكية 11 مارس/آذار المقبل.
ترمب يعيّن سفير أمريكا في ألمانيا مديراً للاستخبارات الوطنية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن سفير بلاده لدى ألمانيا ريتشارد آلان غرينيل، سيصبح مديراً للاستخبارات الوطنية بالإنابة / DPA
20 فبراير 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، أن سفير بلاده لدى ألمانيا ريتشارد آلان غرينيل، سيصبح مديراً للاستخبارات الوطنية بالإنابة، مع اقتراب الموعد النهائي لتعيين رئيس جديد للمخابرات الأمريكية 11 مارس/آذار المقبل.

وقال ترمب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "يسرني أن أعلن أن سفيرنا الذي يحظى باحترام كبير في ألمانيا ريتشارد غرينيل، سيصبح قائماً بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية".

وأضاف: "لقد مثّل غرينيل بلدنا بشكل جيد للغاية، وأتطلع إلى العمل معه. أودّ أن أشكر جو ماغوير على العمل الرائع الذي أدّاه، ونتطلع إلى العمل معه من كثب، ربما في وظيفة أخرى داخل الإدارة".

ويأتي اختيار ترمب لغرينيل فيما يقترب الموعد النهائي لتعيين رئيس جديد للمخابرات، الذي يصادف 11 مارس/آذار القادم، إذ يمنع القانون الاتحادي القائم بالأعمال الحالي جوزيف ماغوير، مواصلة مهامه بعد ذلك التاريخ.

وريتشارد آلان غرينيل من مواليد 18 سبتمبر/أيلول 1966، يشغل منصب سفير الولايات المتحدة الحالي في ألمانيا، وهو من السفراء الذين قضوا أطول مدة كمتحدث رسمي للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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