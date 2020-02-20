سياسة
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فيروس كورونا.. الإصابات الجديدة بالصين في أدنى مستوياتها منذ شهر
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية الخميس، أنّها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وهي أدنى حصيلة يومية يسجّلها الوباء في الصين القارية منذ نحو شهر.
فيروس كورونا.. الإصابات الجديدة بالصين في أدنى مستوياتها منذ شهر
إجمالي عدد الإصابات المؤكَّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 74.500 إصابة / Reuters
20 فبراير 2020

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية الخميس، أنّها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وهي أدنى حصيلة يومية يسجّلها الوباء في الصين القارية منذ نحو شهر.

وقالت اللجنة في تحديثها اليومي إن عدد الإصابات المؤكَّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 74.500، في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 2118 بعد تسجيل 114 وفاة في اليوم الأخير.

وأوضحت اللجنة أنّ غالبية هذه الوفيات والإصابات الجديدة سُجّلت في مقاطعة هوباي (وسط)، بالتحديد في عاصمتها ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019.

وكانت السلطات الصحية في هوباي أعلنت صباح الخميس، أنها سجلت 628 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية، لكنها ما لبثت أن خفضت هذه الحصيلة بمقدار النصف تقريباً بعدما تَبيَّن لها أنها احتسبت 279 شخصاً عن طريق الخطأ في عداد المصابين.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية أن الحصيلة الجديدة الواردة من هوباي تعني أن العدد "الصافي" للمصابين الجدد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المقاطعة هو 349 مصاباً، وفي الصين القارية بأسرها هو 394 مصاباً، أي ربع الحصيلة المسجّلة في اليوم السابق التي بلغت على المستوى الوطني 1693 إصابة.

وعزت اللجنة الوطنية هذا اللغط إلى أنّ قسماً من الحالات المشتبه بإصابتها بالوباء في هوباي أُدرِجَ في بادئ الأمر في عداد الإصابات المؤكّدة استناداً إلى الصور الشعاعية للرئتين، قبل أن تبيّن الفحوصات المخبرية خطأ هذا التشخيص.

وخارج هوباي بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس 45 فقط، ما يؤكّد أن وتيرة تفشِّي الوباء خارج المقاطعة تسلك منحىً انحداريّاً.

ويُعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/كانون الثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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