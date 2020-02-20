سياسة
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5 أتراك بين 11 قتيلاً في هجوم ألمانيا والقاتل "يميني متطرف"
قالت الشرطة الألمانية إن 11 شخصاً على الأقلّ قُتلوا في إطلاق نار بمدينة هاناو التابعة لولاية هيسّن غربي البلاد، فيما أصيب عدد آخر، وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به في الحادثة عُثر عليه ميتاً في بيته.
5 أتراك بين 11 قتيلاً في هجوم ألمانيا والقاتل "يميني متطرف"
ذكر بيان صادر عن مديرية الأمن بولاية هيسن، أن هجومين استهدفا حانتين في شارعين مختلفين بالمدينة المذكورة / AFP
20 فبراير 2020

قال السفير التركي في برلين علي كمال آيدن الخميس، إن خمسة مواطنين أتراك قُتلوا في هجوم هاناو الذي أسفر عن 11 قتيلاً.

بدورها قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن عديداً من المؤشرات يقول إن المسلح المشتبه به في حادثة إطلاق النار تَصرَّف "بدافع العنصرية والتطرف اليميني"، مضيفةً أن السلطات ستفعل ما في وسعها لمعرفة ملابسات الهجوم.

وقالت للصحفيين إن "كثيراً من المؤشرات في الوقت الراهن يقول إن الجاني تصرف بدافع من العنصرية والتطرف اليميني وكراهية المختلفين في الأصل والدين والمظهر".

وأضافت ميركل: "العنصرية سم، الكراهية سم، وهذا السم موجود في المجتمع وسبب الكثير من الجرائم".

في السياق، أعلن الإدعاء الألماني، اشتباهه في أن "كراهية الأجانب" الدافع وراء الهجوم المسلح.

وقال، في تصريحات صحفية، إنّ "النيابة المختصة في مكافحة الإرهاب تولت التحقيق في الهجوم، ويُشتبه بأن يكون دافع المهاجم هو كراهية الأجانب"،كما أشار إلى أن للمنفذ "ميول يمينية متطرفة".

وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس، مقتل 11 شخصاً على الأقلّ وإصابة عدد آخر، جرّاء إطلاق نار بمدينة هاناو التابعة لولاية هيسّن غربي البلاد.

وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن بولاية هيسن، أن هجومين استهدفا حانتين في شارعين مختلفين بالمدينة المذكورة، وأسفرا عن مقتل 11 شخصاً، وإصابة عدد كبير من رواد المكانين.

ولفت البيان إلى أن الهجومين وقعا في حدود الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (21:00 ت.غ)، دون تقديم أي معلومات عن دوافعهما.

وفي سياق متصل قالت الشرطة إن مسلحاً يُشتبه بأنه مطلق النار عُثر عليه ميتاً في منزله، مضيفةً أنها عثرت على جثة أخرى في منزل الرجل الكائن بمدينة هاناو التي وقعت فيها الحادثة.

وأشارت الشرطة على تويتر إلى أنه "لا توجد أي أدلة على ضلوع مشتبه بهم آخرين (في الواقعة)".

وحسب الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، فإن 5 أتراك لقوا مصرعهم في الهجوم المسلح، إلا أن هذه المعلومات لم تؤكّدها بعد السلطات الرسمية، بينما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية مقتل مواطنين أتراك في هجوم هاناو بألمانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن العنصرية كالسرطان المتفشي وننتظر من السلطات الألمانية بذل جهود قصوى لتوضيح جميع حيثيات الحادثة.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، أعرب المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت عن تضامنه مع أسر الضحايا وتمني الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبها ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن منفذ الهجوم المسلح هو يميني متطرف يدعى توبياس.ر. وأوضحت الصحيفة أن توبياس.ر نفّذ الهجوم بدوافع يمينية متطرفة.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن النيابة المكلفة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في عمليتَي إطلاق نار الداميتين بألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه يوم 24 يناير/كانون الثاني الماضي قُتل 6 أشخاص على الأقلّ، إثر إطلاق نار في بلدة "روت آم سي" بولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا، وفق وسائل إعلام محلية قالت إن إطلاق النار وقع عقب خلاف شخصيّ.

وأوضحت شرطة مدينة "ألين" التابعة للمقاطعة حينها أنه جرى توقيف شخص على خلفية الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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