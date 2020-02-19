سياسة
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واشنطن: ندعم بقوة مصالح تركيا ونتفهم قلقها بشأن تدفقات اللاجئين من سوريا
أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك الأربعاء، دعم واشنطن القوي لمصالح تركيا المشروعة، وتفهُّم قلقها بشأن تدفُّق اللاجئين نتيجة الأعمال العدائية المستمرة شمالي سوريا.
واشنطن: ندعم بقوة مصالح تركيا ونتفهم قلقها بشأن تدفقات اللاجئين من سوريا
كرافت قالت إن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع تركيا لاستعادة وقف إطلاق النار بإدلب / Reuters
19 فبراير 2020

جددت الولايات المتحدة الأربعاء، دعمها القوي للمصالح المشروعة لحليفتها في "الناتو" تركيا، التي قدمت أكثر من أي دولة أخرى مساعدات للاجئين السوريين، بإدلب شمالي غربي البلاد.

جاء ذلك على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، حول الأوضاع الإنسانية والسياسية في سوريا.

وقالت كرافت: "الولايات المتحدة تدعم المصالح المشروعة لحليفتنا في الناتو تركيا، التي قدمت أكثر من أي دولة أخرى مساعدة للاجئين السوريين، ونحن نتفهم قلقها بشأن تدفقات اللاجئين الإضافية نتيجة الأعمال العدائية المستمرة".

وأضافت: "نرفض رفضاً قاطعاً التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الروس، التي تلقي باللوم على تركيا كذباً، لتصعيد العنف في شمالي غربي سوريا".

واعتبرت كرافت أن "نظام الأسد وروسيا -وليس تركيا- مسؤولان عن تنظيم هذا الهجوم العسكري وتنفيذه".

وشددت على أن "الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع تركيا بشأن النهج الدبلوماسي لاستعادة وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأكدت أن أوضح طريق لوضع حد فوري للتصعيد هو أن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار، ويجب أن تكون أولوية عاجلة للأمين العام ومبعوثه الخاص".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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