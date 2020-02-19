جددت الولايات المتحدة الأربعاء، دعمها القوي للمصالح المشروعة لحليفتها في "الناتو" تركيا، التي قدمت أكثر من أي دولة أخرى مساعدات للاجئين السوريين، بإدلب شمالي غربي البلاد.

جاء ذلك على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، حول الأوضاع الإنسانية والسياسية في سوريا.

وقالت كرافت: "الولايات المتحدة تدعم المصالح المشروعة لحليفتنا في الناتو تركيا، التي قدمت أكثر من أي دولة أخرى مساعدة للاجئين السوريين، ونحن نتفهم قلقها بشأن تدفقات اللاجئين الإضافية نتيجة الأعمال العدائية المستمرة".

وأضافت: "نرفض رفضاً قاطعاً التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الروس، التي تلقي باللوم على تركيا كذباً، لتصعيد العنف في شمالي غربي سوريا".

واعتبرت كرافت أن "نظام الأسد وروسيا -وليس تركيا- مسؤولان عن تنظيم هذا الهجوم العسكري وتنفيذه".

وشددت على أن "الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع تركيا بشأن النهج الدبلوماسي لاستعادة وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأكدت أن أوضح طريق لوضع حد فوري للتصعيد هو أن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار، ويجب أن تكون أولوية عاجلة للأمين العام ومبعوثه الخاص".