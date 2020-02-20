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أردوغان يقول إن تركيا أعدّت خطة العملية العسكرية في إدلب وإن انطلاقها مسألة وقت، وعلاوي يعلن تقديم تشكيلة حكومته للبرلمان العراقي الاثنين.

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أردوغان: أعددنا خطة العملية العسكرية في إدلب.. وانطلاقها مسألة وقت

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، كلمة أمام الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة، تناول فيها التطورات في إدلب، والأزمة الليبية، وقال: "عملية إدلب باتت وشيكة، ولن نتركها للنظام السوري". [TRT عربي]

وأكّد أردوغان أنه يطلق "التحذير الأخير" بخصوص الوضع في إدلب، مضيفاً: "مع الأسف لم نصل إلى النتيجة المرجوّة من المحادثات في بلادنا أو في روسيا أو في الاجتماعات الميدانية حول الوضع في إدلب". [TRT عربي]

وقال إن انطلاق عملية إدلب بات مسألة وقت، مؤكّداً: "ذات ليلة قد تأتي في أي لحظة"، وأشار إلى أن تركيا أعدّت خطة عمليتها العسكرية في إدلب. [الأناضول]

علاوي يعلن تقديم تشكيلة حكومته للبرلمان العراقي الاثنين

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، أنه سيقدِّم للبرلمان تشكيلته الحكومية الجديدة الاثنين المقبل، للتصويت على منحها الثقة، مؤكِّداً أن حكومته ستكون خالية من الأحزاب. [TRT عربي]

وقال علاوي في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي الأربعاء، إن "معركتكم التاريخية من أجل الوطن، التي تحملتم من أجلها أعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة، غيّرت القواعد السياسية وأثمرت تشكيلة حكومية مستقلة، لأول مرة منذ عقود، دون مشاركة مرشَّحي الأحزاب السياسية". [الأناضول]

وأضاف أن "هذه التشكيلة اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات، بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق، للعبور بالبلد إلى برّ الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم. هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين، وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه بعد أن يمنحها البرلمان ثقته". [الأناضول]