سياسة
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وزير الدفاع التركي: انسحابنا من نقاط المراقبة في إدلب غير وارد
قال وزير الدفاع التركي إن بلاده لا تنوي الانسحاب من نقاط المراقبة في محافظة إدلب السورية، وإنها ستردّ بالمثل في حال تَعرُّضها للاستهداف، وإنها تمتلك الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وقف إطلاق النار.
وزير الدفاع التركي: انسحابنا من نقاط المراقبة في إدلب غير وارد
أقار طالب  الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بالتزام تعهُّداتها المتعلقة بسوريا / AA
19 فبراير 2020

أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، عدم نية بلاده الانسحاب من نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأن أنقرة سترد بالمثل في حال تَعرُّضها للاستهداف، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف الوزير أن تركيا تمتلك الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين وقف إطلاق النار، وذلك بصفتها دولة ضامنة بموجب المادة الخامسة من اتفاق سوتشي المبرمة مع روسيا وإيران.

كما طالب أقار الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بالتزام تعهداتها المتعلقة بسوريا، واتخاذ خطوات ملموسة لتجسيد مسؤولياتها هناك.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب تُحظر فيها الأعمال العدائية.

لكن منذ ذلك التاريخ قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك الاتفاق المذكور، وتفاهماً آخر بدأ تنفيذه في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية، أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" بإدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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