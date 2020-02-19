سياسة
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أردوغان: أعددنا خطة العملية العسكرية في إدلب.. وانطلاقها مسألة وقت
أكّد الرئيس التركي أن انطلاق العملية العسكرية في إدلب مسألة وقت، وستُنفَّذ دون سابق إنذار كالعمليات التي سبقتها، مشدّداً على عدم التوصُّل إلى نتائج إيجابية من المحادثات بين الوفدين التركي والروسي.
أردوغان: أعددنا خطة العملية العسكرية في إدلب.. وانطلاقها مسألة وقت
أردوغان خلال كلمة له أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان يؤكّد تنفيذ قرب العملية العسكرية في إدلب / AA
19 فبراير 2020

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، كلمة أمام الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة، تناول فيها التطورات في إدلب، والأزمة الليبية، وقال: "عملية إدلب باتت وشيكة، ولن نتركها للنظام السوري".

عملية وشيكة في إدلب

أكّد الرئيس التركي أنه يطلق "التحذير الأخير" بخصوص الوضع في إدلب، مضيفاً: "مع الأسف لم نصل إلى النتيجة المرجوّة من المحادثات في بلادنا أو في روسيا أو في الاجتماعات الميدانية حول الوضع في إدلب".

وقال إن انطلاق عملية إدلب بات مسألة وقت، مؤكّداً: "ذات ليلة قد تأتي في أي لحظة"، وأشار إلى أن تركيا أعدّت خطة عمليتها العسكرية في إدلب.

وتابع الرئيس التركي: "عاقدون العزمَ على جعل إدلب منطقة آمنة لتركيا ولسكان المحافظة مهما كلّف ذلك".

وأشار أردوغان إلى أن العملية ستجري "كما حدث في كل العمليات السابقة دون سابق إنذار".

"الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار في ليبيا"

وبخصوص التطورات في ليبيا، شدّد أردوغان على أن "تركيا ستدعم حكومة الوفاق الليبية الشرعية للسيطرة على البلد بأكمله إذا لم تُفضِ المساعي الدولية إلى حلّ عادل في ليبيا".

وأشار أردوغان إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا، وتَوعَّد بالردّ القاسي على كل من يستهدف مواقع عمليات الجيش التركي.

يأتي تصريح أردوغان بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بأن الاتحاد الأوروبي أطلق "عملية بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط، لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويمكن أن تشمل العملية البر الليبي، بموافقة أطراف الأزمة".

والاثنين أعلن الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع، أنه سيطلق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، فيما قالت وزارة خارجية حكومة الوفاق الليبية، إن "الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا ستفشل بشكلها الحالي، بخاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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