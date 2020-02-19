سياسة
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مهاتير محمد: سأترك منصبي في نوفمبر المقبل
قال رئيس الوزراء الماليزي إنه مستعد للتخلي عن وظيفته عقب قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "إيبك" المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
مهاتير محمد: سأترك منصبي في نوفمبر المقبل
مهاتير محمد يقول إنه سيترك منصبه عقب قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي / AA
19 فبراير 2020

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أنه سيترك منصبه عقب قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "إيبك" المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين الأربعاء، تعليقاً على النقاشات الحاصلة بشأن تغيير رئيس الوزراء في البلاد، بعد لقائه رئيس حزب العدالة الشعبية أنور إبراهيم الأسبوع الماضي.

وأشار مهاتير إلى أن أحزاب الائتلاف الحاكم لا تعرف هل سيُناقَش موعد تغيير رئيس الوزراء في اجتماع يوم الجمعة أم لا.

وأضاف: "لا أعرف إن كان سيُحدَّد أي تاريخ، لكنني قلت بالفعل إنني مستعد للتخلي عن وظيفتي".

ولفت مهاتير إلى أن تعهُّده بتسليم منصب رئيس الوزراء لا يزال ساري المفعول، مضيفاً: "بغضّ النظر عن الاتجاه الذي سيقرره الائتلاف، سأترك منصبي بعد قمة إبيك".

وبعد اجتماع الأسبوع الماضي الذي جمع مهاتير محمد مع أنور إبراهيم ، الذي من المتوقع أن يتولى منصب رئيس الوزراء، أعلن الأخير أن مهاتير سيسلّم منصب رئيس الوزراء بعد قمة إبيك التي ستُعقَد بماليزيا في نوفمبر المقبل.

وفي خطابه بعد فوزه في الانتخابات العامة في 9 ماايو/آيار 2018 ، قال رئيس الوزراء مهاتير محمد إنه سيترك منصبه لأنور إبراهيم بعد عامين تقريباً، وفقًا لقرار الائتلاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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