أعلنت روسيا أنها طلبت عقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، للنظر بتلاعب واشنطن في إصدار تأشيرات للدبلوماسيين المتوجهين إلى مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن ممثل موسكو الدائم لدى المنظمة العالمية فاسيلي نيبينزيا قوله: "طلبنا عقد اجتماع عاجل للجنة العلاقات العامة مع الدولة المضيفة، مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف نيبينزيا: "سنطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يحضر ويبلغنا بما يحدث في مسألة حل الوضع الفظيع مع قضايا التأشيرات للمندوبين الرسميين، خصوصاً لرؤساء الوفود خلال جلسات الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرة في الوقت المحدد لرئيس الوفد الروسي إلى جلسة لجنة نزع السلاح، رئيس قسم قضايا نزع السلاح بوزارة الخارجية الروسية، قسطنطين فورونتسوف، وهذا ما تسبب في تأجيل اجتماع اللجنة لمدة 10 أيام.

وذكر المصدر نفسه أنه منذ بداية الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرات لـ18 مندوباً روسياً.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو الجانب الأمريكي إلى التوقف عن التلاعب بإصدار أو تأخير منح تأشيرات لدبلوماسيي عدد من الدول، بما في ذلك روسيا وإيران وفنزويلا، للوصول إلى الاجتماعات التي تنظمها المنظمة العالمية.