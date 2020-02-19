ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد إلى أكثر من ألفي حالة بالصين، بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء وسط البلاد، 136 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنقضية.

والأربعاء قالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّها سجّلت بالإضافة إلى هذه الوفيات 1,749 إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ24 الماضية، في أدنى حصيلة يومية للإصابات خلال أسبوع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ألفين و5 حالات بينها حالة من هونغ كونغ ذاتية الحكم، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 74 ألفاً و185 شخصاً، 11.977 منهم حالتهم خطيرة.

وخارج الصين بلغ عدد المصابين بالفيروس حتى اليوم نحو 900 شخص يتوزّعون على 30 بلداً تقريباً، وتوُفّي خمسة منهم فقط.

والاثنين أعلن المدير العامّ لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس أنّه استناداً إلى دراسة أجراها "المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها" شملت أكثر من 72 ألف مصاب بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، فإنّ أكثر من 80% من المرضى مصابون بنوع حميد من هذا المرض.

كذلك أظهرت الدراسة أن نسبة الوفاة بفيروس كورونا المستجدّ هي جدّ ضئيلة لدى من تقلّ أعمارهم عن 40 عاماً، إذ لا تتجاوز 0,2%، ثم تزداد تدريجيّاً مع التقدّم في العمر.

من جهتها قالت السلطات الروسية إنها تعتزم فرض حظر لمنع المواطنين الصينيين كافة من دخول أراضيها، في خضمّ تفشِّي الفيروس.

ويدخل الحظر حيّز التنفيذ منتصف ليل الخميس المقبل حسبما جاء في نص القرار الذي وقّعه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الذي جاء نتيجة "الوضع الوبائي المتفاقم" في الصين.

وسجلت روسيا ثلاث حالات إصابة، مؤكّدة حالتين لمواطنين صينيين تَلقَّيَا العلاج وأُخرِجَا من المستشفى، والحالة الثالثة لمواطن روسي أصيب بالعدوى وهو في الخارج على متن السفينة السياحية "دياموند برنسس" الموضوعة بأكملها قيد الحجر الصحي في اليابان.

وكانت روسيا وقفت أيضاً معظم الرحلات الجوية مع الصين ووقفت كل القطارات المتجهة إلى الصين وكوريا الشمالية، وأغلقت حدودها البرية مع الصين ومنغوليا.

كما وقفت موسكو مؤقتاً إصدار تأشيرات العمل للمواطنين الصينيين، وأبلغت الطلاب الصينيين الذين كانوا يدرسون في روسيا بعدم العودة حتى مطلع مارس/آذار المقبل.

وفي وقت سابق من فبراير/شباط أعلن ميشوستين أيضاً أن روسيا قد تبدأ في ترحيل الأجانب المصابين بالفيروس.