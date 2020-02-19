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أنقرة تقول إنها لم تصل حتى الآن إلى نتائج مطمئنة في مباحثات موسكو حول إدلب، وخسائر مادية كبيرة نتيجة استهداف مليشيات حفتر لميناء طرابلس.

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الرئاسة التركية: حتى الآن لم نصل إلى نتائج مطمئنة في مباحثات موسكو حول إدلب

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الثلاثاء، إن مباحثات موسكو التي يجريها الأتراك والروس حول الأوضاع في إدلب لم تصل إلى نتائج مطمئنة حتى الآن، مشيراً إلى أن تركيا رفضت الخارطة والبنود التي قُدمت لها. [TRT عربي]

وأكّد متحدث الرئاسة التركية في مؤتمر صحفي، أن أنقرة لن تتراجع عن أي بند من بنود اتفاق سوتشي حول سوريا. وأوضح أن بلاده ستواصل إرسال التعزيزات العسكرية إلى إدلب، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي في ما يتعلق بإدلب هو العودة إلى اتفاق سوتشي. [TRT عربي]

وشدّد قالن على أن تغيير مواقع نقاط المراقبة التركية في إدلب أمر غير وارد، موضّحاً أن تركيا ترسل التعزيزات العسكرية إلى إدلب لحماية المدنيين فيها. وتَوَعَّد بالردّ على قوات النظام السوري بأشدّ الطرق حال تَعرُّض الجنود الأتراك في إدلب لأي هجوم، وقال: "لا شك أن الرد سيكون قاسياً جدّاً". [TRT عربي]

خسائر مادية كبيرة نتيجة استهداف مليشيات حفتر ميناء طرابلس

قالت مديرية المواني الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إن خسائر مادية كبيرة وقعت نتيحة استهداف مليشيات حفتر ميناء طرابلس، وحسب التقييمات الأولية فإن الخسائر كانت على مستوى السفن التجارية والبضائع الخاصة بالمواطنين. [TRT عربي]

وأكّدَت مديرية المواني أنه ليس في ميناء طرابلس الذي تعرَّض للقصف على يد مليشيات خليفة حفتر أي سفينة تركية. [TRT عربي]

وأشارت وكالة الأناضول في وقت لاحق، نقلاً عن المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" في ليبيا، إلى أن مليشيات حفتر قصفت ميناء طرابلس البحري للمرة الثانية على التوالي، كما أشار مراسل TRT عربي إلى أن الميناء تَعرَّض لقصف ثالث بعدد من القذائف. [TRT عربي]