سياسة
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بدء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد منتصف مارس المقبل
قالت محطات تلفزة إسرائيلية الثلاثاء، إن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستبدأ بعد أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية العامة أي في السابع عشر من مارس/آذار المقبل.
بدء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد منتصف مارس المقبل
نتنياهو يواجه اتهامات في ثلاث ملفات تتعلق بالرشوة والفساد  / Reuters
18 فبراير 2020

تبدأ محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الفساد في 17 مارس/آذار المقبل.

وقالت محطات التلفزة الإسرائيلية الثلاثاء، إن محاكمة نتنياهو ستبدأ بعد أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية العامة التي تجري في 2 مارس/آذار المقبل.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت قدّم الشهر الماضي، لائحة الاتهام، للمحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، بعد فشل نتنياهو في الحصول على حصانة برلمانية.

واستناداً إلى القانون الإسرائيلي، فإنه يمكن لنتنياهو البقاء في منصبه حتى إدانته رسمياً من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقُدمت لائحة اتهام ضد بنيامين نتنياهو في 3 ملفات، تتضمن تلقّيه هدايا ومزايا من رجال أعمال مقابل تسهيلات، واتهامه بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية لأنشطته في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

والملف الأخير وهو الأكثر خطورة، إذ يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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